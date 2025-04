Pronostico Empoli-Venezia, la salvezza passa per lo scontro diretto del Castellani

La domenica pasquale di Serie A scatta alle 15 con la sfida salvezza Empoli-Venezia . Entrambe hanno 24 punti in classifica e devono vincere per risalire la china. Il Venezia in campionato non ha ancora vinto in trasferta (7 pareggi e 9 sconfitte), l'Empoli in casa ha battuto solo il Como .

Venezia, il dato a metà gara è davvero sorprendente

Non è l'unica nota stonata per D'Aversa: il suo Empoli, senza vittorie da 17 giornate, ha segnato appena 5 reti in 15 esibizioni casalinghe. Dal punto di vista realizzativo anche Di Francesco ha i suoi problemi: 25 reti segnate, una in più rispetto all'Empoli. Inevitabile che, con questi numeri a disposizione, le quote spingano il pronostico verso l'Under 2,5: a 1.55 su Bwin e Zona Gioco, a 1.58 su Cplay e Begamestar.

Infine, un dato che proprio non si può ignorare. Nelle ultime 10 giornate il Venezia è sempre andato al riposo sul risultato di 0-0. Per chi crede che, al Castellani, i lagunari possano rendersi protagonisti dell'ennesimo match bloccato nei primi 45 minuti, la quota dell'X primo tempo è di 2.02 per Cplay e Begamestar, 1.98 per Sisal e 1.87 per Bwin.