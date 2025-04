Bologna-Empoli, il pronostico del secondo "round" in programma al Dall'Ara

Il Bologna ha più di un piede e mezzo in finale di Coppa Italia (14 maggio a Roma) dopo il netto successo dell’andata contro l’ Empoli , al Castellani. I toscani hanno come primario obiettivo la salvezza in campionato e... all’andata non hanno fatto nulla per "nasconderlo".

Segnano entrambe? La quota è interessante

Per ribaltare lo 0-3 l’Empoli dovrebbe scatenarsi ma anche solo vincere al Dall’Ara non sarà impresa facile: nel loro fortino i rossoblù hanno dato l’ennesima dimostrazione di forza, battendo 1-0 l’Inter in campionato.

Il successo dei ragazzi di Italiano vale 1.45 per Cplay, 1.43 per BetFlag e 1.41 per LeoVegas. Il 2 dell'Empoli è quotato a 7.25 da Betsson e Snai, a 7.05 da Betway.

Il Bologna non ha necessità di forzare i ritmi ma magari vorrà suggellare l’approdo in finale segnando almeno un paio di gol. Da valutare l’opzione Over 1,5 Casa a quota 1.66 su Cplay e Begamestar, a 1.62 su Eurobet.

Non va comunque dimenticato quanto di buono fatto vedere dall’Empoli nel corso del torneo: i toscani hanno eliminato squadre come Torino, Fiorentina e Juve, mostrandosi paradossalmente più a loro agio lontano dal Castellani.

Per l’esito Goal l’offerta si alza a 2.23 sulle lavagne di Cplay e Begamestar mentre è pari a 2.15 su Eurobet.