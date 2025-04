Serie B, ecco servito un "tris" di pronostici: in Frosinone-Spezia...

La Serie B torna in campo con la 35ª giornata , dopo il rinvio della 34ª che è stata riprogrammata al 13 maggio. Il grosso del "menù" viene servito stasera, con ben otto partite. Tre di queste finiscono sotto i riflettori, per ciascuna di esse una breve analisi accompagnata da un consiglio su cosa giocare .

Cesena-Sassuolo, almeno una rete per parte...

I numeri parlano chiaro per il Cesena: 20 Goal e Over 2,5. Il Sassuolo, già promosso in Serie A, lontano da casa non ha segnato solo contro la Sampdoria. I presupposti per vedere almeno una rete per parte sembrano esserci.

Il Goal è offerto a 1.81 da Cplay, a 1.78 da Bwin e a 1.77 da BetFlag.

Salernitana-Cosenza, per i campani è una finale

Per il Cosenza, che in trasferta non vince dal 9 novembre, perdere questo match vorrebbe dire addio (o quasi) alle speranze di restare in Serie B. La Salernitana vincendo si rilancerebbe in chiave salvezza, per i campani è davvero una finale.

Da provare il segno 1: è proposto a 1.80 da Sisal, a 1.67 sia da Netwin che da Cplay.

Frosinone-Spezia: la forma c'è, le motivazioni pure

Il Frosinone è imbattuto da nove giornate (4 vittorie più 5 pareggi) e non vuole fermarsi, lo Spezia deve vincere per provare ad avvicinarsi al Pisa. Match tra due squadre con tante motivazioni e con pochi problemi realizzativi, l'esito Goal sulla carta ci può stare: quota 1.91 su Cplay e Begamestar, 1.80 su Sisal.