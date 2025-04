Come finisce Brescia-Pisa? Ecco il pronostico del match del Rigamonti

Se lo Spezia che insegue gioca a Frosinone al Pisa , che vuole continuare a mantenere il secondo posto , tocca la trasferta sul campo del Brescia , formazione che fa parte di quel gruppo di quattro squadre a quota 35 punti in zona playout .

Vince il Pisa? Quota interessante per il segno 2

Per provare a decifrare questo match basterebbe, forse, evidenziare che il Brescia ha il penultimo rendimento casalingo tra le 20 squadre del campionato (solo 17 punti conquistati in 16 gare al Rigamonti) mentre il Pisa vanta il secondo miglior rendimento esterno (30 punti all’attivo in 17 trasferte).

Il divario tecnico tra le due squadre c’è, eccome (i toscani hanno più del doppio dei punti conquistati fin qui dalle “Rondinelle”) e il pronostico non può non tenerne conto.

Si parte doverosamente con il “2”: a 1.97 su Cplay, 1.95 su BetFlag e GoldBet.