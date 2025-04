Pronostici Ligue 1, Psg favorito sul Nizza ma c'è l'Arsenal all'orizzonte...

Si parte dal segno 1

Al contrario il Psg, nell’ultimo turno, ha chiuso sull’1- 1 in casa del Nantes (questa sì che è una notizia) mantenendo il primato e l’imbattibilità in campionato (24 vittorie e 6 pareggi).

L’undici parigino normalmente non dovrebbe avere alcun timore del Nizza ma in questa particolare occasione una piccola ma sostanziale differenza c’è. All’orizzonte (ovvero dopo solo qualche giorno) c’è la semifinale di Champions League contro l’Arsenal che qualche preoccupazione in più al Saint Germain sicuramente la procura.

Il vantaggio in campionato sulle inseguitrici è ampio e non dovrebbe servire spingere troppo sull’acceleratore. Il segno 1 (pagato circa 1.55) evidentemente non può essere scartato ma, volendo ragionare in un altro modo, spazio a Under 2,5 oppure al NoGoal.

Almeno una squadra a secco in Psg-Nizza è un'ipotesi offerta a 2.15 da Cplay e Begamestar, a 2.25 da Sisal. L'Under 2,5 è proposto a 2.33 da Cplay, 2.35 da Elabet e a 2.40 da Sisal.