Pronostico Chelsea-Everton, Maresca a caccia dei tre punti per la Champions

Dalla Bundesliga si passa alla Premier League dove l’unico motivo di interesse è rimasta la lotta per le ultime tre piazze che garantiscono la Champions più il posto Europa League e il posto Conference League.

Vince il Chelsea? Ecco le quote dei bookmaker per il segno 1

L’unica differenza con la Germania è che qui ci sono 5 squadre in quattro punti che lottano per cercare di accaparrarsi la competizione migliore. A questo gruppo appartiene il Chelsea che oggi riceve un Everton che non ha più nulla da chiedere al campionato. Naviga a metà classifica lontano dalle posizioni migliori ma altrettanto lontano da quelle che portano alla retrocessione.

I “Blues”, dopo aver vinto 5 partite di fila in casa, hanno pareggiato l’ultima (2-2) contro l’Ipswich. Questa sembra l’occasione giusta per riprendere la precedente abitudine.

In sintonia con le quote è il segno “1” che si lascia preferire: si gioca a 1.57 su Cplay e Begamestar, a 1.55 su BetFlag e Snai.