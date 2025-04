Pronostico Udinese-Bologna, diversi indizi portano al "2"

Missione compiuta in Coppa Italia: finale col Milan raggiunta e primo obiettivo in cassaforte per il Bologna. La squadra di Italiano, col morale alto anche per aver battuto l'Inter lo scorso turno, si appresta a sfidare l'Udinese che (ormai salva) ha un po' tirato i remi in barca. Viene da 5 sconfitte consecutive e, contro i rossoblù, non potrà contare su pezzi da novanta come Bijol, Thauvin e Lucca.