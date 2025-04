Pronostico Inter-Roma, pareggio "vietato" tra Inzaghi e Ranieri

Massimo due reti al Meazza? Ecco quanto paga l'Under 2,5

Una risposta immediata potrebbe arrivare già domenica pomeriggio al termine di Inter-Roma. Una sfida fondamentale per entrambe le squadre che sono in lotta per traguardi diversi ma comunque ambiziosi per ognuna di esse.

L’Inter, reduce dal ko di Bologna, è stata agganciata al primo posto in classifica dal Napoli e da qui in avanti sarà un vero e proprio testa a testa con gli azzurri per la conquista dello scudetto. La Roma, imbattuta da 17 partite di fila (12 vittorie e 5 pareggi) nelle quali ha sempre realizzato almeno una rete, è ormai a un passo dalle posizioni che valgono l’Europa e, continuando a macinare punti, potrebbe addirittura aspirare a un posto Champions.

Ottimi propositi per entrambe ma... a patto che oggi si vinca. Anche un pareggio, sia per i nerazzurri che per i giallorossi, non andrebbe infatti bene. I primi potrebbero essere addirittura scavalcati dal Napoli, i secondi, vista la nutrita concorrenza, potrebbero non avere più il tempo di recuperare (mancherebbero poi solo 4 giornate alla fine del campionato).

Per l’Inter c’è anche la semifinale di Champions dietro l’angolo per cui è facile immaginare una partita dai toni non troppo elevati (andrebbe bene anche all’undici di Ranieri) con l’Under 2,5 pronto a farsi vedere: quota 1.77 su Cplay e Begamestar, 1.75 su LeoVegas.