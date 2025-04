Un primo maggio "a tutta B": il pronostico di Pisa-Frosinone

Giovedì primo maggio, giornata di festa e occasione buona per la Serie B di mandare in campo le proprie squadre per un turno infrasettimanale di un certo interesse. Sia per la testa che per la coda della classifica con diverse partite se non al cardiopalma... quasi.

Statistiche e consigli su cosa giocare

E’, ad esempio, il caso di Pisa-Frosinone con i toscani a caccia degli ultimi punti necessari a garantire il secondo posto che equivale alla promozione diretta in Serie A e i ciociari che hanno soltanto quattro punti di margine sul terz’ultimo/quint’ultimo posto (visto che qui ci sono al momento tre squadre tutte con gli stessi punti).

Una situazione inconsueta questa dei gialloblù perché il Frosinone non perde da 10 turni consecutivi dove ha collezionato 3 pareggi prima, 3 pareggi poi con in mezzo 4 vittorie di fila. Al Pisa, a quattro giornate dalla fine della stagione regolare, mancano 4 punti per essere matematicamente sicuro di giocare in A il prossimo anno (lo Spezia è 9 lunghezze più in basso ma è in vantaggio negli scontri diretti).

E’ evidente che un successo sul Frosinone metterebbe in discesa, anche sotto il profilo psicologico, gli ultimi 270 minuti dove basterebbe anche solo un pareggio per raggiungere il prestigioso traguardo. Occhio, però. Il Frosinone da 11 partite va sempre a segno almeno una volta e per trovare una trasferta senza gol da parte dei ciociari bisogna tornare alla giornata numero 14 (Cremonese-Frosinone 1-0).

Il Pisa predilige l’Over 2,5 (ne ha fin qui collezionati 19 di cui 11 in casa) e sul Goal è in perfetta sintonia con il Frosinone (18, di cui 10 al Romeo Anconetani per i toscani contro i 20, di cui 9 in trasferta per i laziali). Tra le due squadre poi ci sono ben 30 punti di differenza, quanto basta per indirizzare il pronostico in direzione del segno 1 con l’Over 2,5 in alternativa o abbinamento.

Il segno 1 si gioca a 1.95 su Cplay e Begamestar, a 1.87 su BetFlag. L'Over 2,5 è quotato a 2.10 da Cplay, a 2.05 da Bwin e a 2.00 da Sisal.