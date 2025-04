Betis-Fiorentina, Palladino nella tana degli andalusi: le migliori quote e il pronostico

Fiorentina , ci siamo. I viola giovedì sera (ore 21) scendono in campo al Benito Villamarin di Siviglia, per l'andata delle semifinali di Conference League , contro i padroni di casa del Betis . Una formazione temibile, che in campionato è ad un solo punto dal quinto posto, che vorrebbe dire qualificazione alla prossima edizione della Champions League .

Euro-viola, in trasferta va di moda un esito: ecco di che si tratta

Perchè definire "temibile" il Betis? Dal 25 gennaio in poi i biancoverdi hanno giocato 19 partite tra tutte le competizioni, perdendone solo tre (una di queste in Conference League, 0-1 col Gent) e vincendone ben 12, ovvero il 63%. Segnare non è certo un problema per il Betis, trascinato dal talento del sempreverde Isco e dai gol di Bakambu (7), secondo miglior marcatore del torneo dopo Pululu dello Jagiellonia (eliminato).

In questo primo round i bookmaker danno fiducia alla squadra allenata dall'esperto Manuel Pellegrini, il segno 1 è quotato a 1.70 da Cplay, Snai e Netwin mentre per il 2 viola l'offerta si alza a 4.85 sulla lavagna di Begamestar, a fronte del 4.60 di Eurobet e Bwin.

Se si considerano anche i playoff di accesso al torneo, i toscani in trasferta hanno fatto registrare l'esito Goal in tutte e sei le trasferte disputate. Pertanto, l'ipotesi di un match con entrambe le squadra a segno trova il gradimento di diversi operatori: quota 1.80 sulle lavagne di GoldBet, Planetwin e BetFlag, con Cplay che si spinge fino a 1.88.