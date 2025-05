Pronostico Torino-Venezia, Di Francesco cerca la prima vittoria esterna in campionato

La 35ª giornata di Serie A si apre con l'anticipo di venerdì sera (ore 20.45) Torino-Venezia . Una sfida che ha significato esclusivamente per i lagunari, che (al pari dell'Empoli) hanno 25 punti e fanno la corsa... salvezza sul Lecce , avanti di due lunghezze in classifica.

Match con due o tre reti? Ecco quanto paga il Multigol 2-3

Il Venezia non ha ancora vinto in trasferta in questo campionato (8 pareggi e 9 ko) e nell'ultima sfida ha perso 2-0 in casa contro il Milan. Un film visto tante volte: buona prestazione ma zero concretezza sotto porta. Curiosità statistica. Contro i rossoneri, il Venezia ha interrotto una striscia di 11 partite chiuse con il risultato di 0-0 all'intervallo.

Di fronte c'è un Toro che naviga al decimo posto in classifica e che in Serie A guarda tutti dall'alto in fatto di Under 2,5: 24 uscite, contro le 21 del Venezia.

I numeri insomma dicono che difficilmente sarà un match spettacolare, i bookmaker sono in totale sintonia con questa "previsione": l'Under 2,5 si gioca a 1.54 su Betsson, Cplay e Begamestar, l'Over 2,5 può arrivare a rendere fino a 2.30 volte la posta.

Il Toro in 13 occasioni ha fatto registrare la somma gol 2, è successo ben 4 volte nelle ultime 5 giornate. L'ipotesi che Torino-Venezia finisca con due o tre reti totali (Multigol 2-3) è proposta a 1.83 da Cplay e Begamestar, a 1.95 da Eurobet.