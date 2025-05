Pronostico Rayo-Getafe, non è Barcellona-Real Madrid ma merita attenzione perchè...

Siamo lontani anni luce dallo spettacolo di Barcellona-Real Madrid ma anche un match con poco appeal come Rayo-Getafe (anticipo della 34ª giornata di Liga) offre diversi spunti interessanti per le scommesse .

1X2 finale e "Somma gol Ospite": ecco i consigli

Rayo 41 punti, Getafe 39, lì nel mezzo (o quasi) della classifica de LaLiga spagnola. In teoria ci sarebbe ancora margine per risalire fino all'ottavo posto ma le due squadre non sembrano avere molte intenzioni di dannarsi l'anima.

Nelle ultime dieci giornate il Rayo ha vinto solo una volta, contro il modesto Alaves. Il Getafe viene da tre sconfitte consecutive, di buono però c'è l'aver vinto sei delle ultime otto trasferte di campionato.

Da segnalare che negli ultimi tre precedenti andati in scena a Vallecàs il Getafe non è mai andato a segno: doppio 0-0 e un ko per 3-0. Tornando al "presente", sono ben 11 le gare consecutive senza pareggio fatte registrare dall'ex romanista Borja Mayoral e compagni. Un pensierino in tal senso lo si può fare: il segno X è reperibile a 2.80 su Sisal, a 2.90 su Snai e a 2.95 su Cplay.

E se il Getafe (17 reti all'attivo in 16 trasferte) segnasse esattamente un gol? La "Somma gol Ospite: 1" si può giocare a 2.47 su Cplay e Begamestar, a 2.40 invece su Elabet.