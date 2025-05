Pronostici marcatori Serie A, ecco i consigli per Inter-Verona e Monza-Atalanta

Inter-Verona e Monza-Atalanta sono le due gare scelte, nell'ambito della 35ª giornata di Serie A , in chiave marcatori . Vediamo chi può andare a segno in queste due sfide, con l'ausilio delle migliori quote dei bookmaker .

Inter-Verona, chi segna? Ecco i consigli

Con Lautaro ai box e Thuram (probabilmente) a riposo in vista del Barcellona, Inzaghi dovrebbe puntare sulla coppia formata da Correa e Arnautovic. L'argentino all'andata ha sbloccato il match poi vinto per 5-0 dai nerazzurri contro l'Hellas. L'ipotesi che "El Tucu", o il suo sostituto, vada a segno, è offerta a 2.97 da Cplay e Begamestar, a 2.45 invece da Eurobet.

Conta di avere minutaggio anche Zielinski che, in assenza di Calhanoglu, dovrebbe incaricarsi della trasformazione di un eventuale rigore. Il polacco (o il suo sostituto) nel tabellino marcatori è a 4.50 sulla lavagna di Cplay e Begamestar, a 4.20 su Eurobet.

Monza-Atalanta, la quota del gol dell'ex Maldini

Monza-Atalanta è match sulla carta a senso unico, con la Dea favorita e dunque in grado di far male ai brianzoli con tanti elementi. Difficile che l'ex Monza Daniel Maldini possa iniziare il match dal primo minuto ma potrebbe tranquillamente incidere da subentrato. Un gol del fantasista alla sua ex squadra è pagato 2.53 da Cplay e Begamestar, offerta che scende a 2.10, su Eurobet, per l'opzione "Segna Maldini o il suo sostituto".

Raoul Bellanova può impensierire la retroguardia dei brianzoli con le sue scorribande. Chiaramente l'esterno non è un bomber di razza ma ha piedi educati, pertanto la giocata da monitorare è "Bellanova segna o fa assist", offerta mediamente a 2.70.