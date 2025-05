Pronostico Chelsea-Liverpool, Maresca può battere i campioni d'Inghilterra? Ecco il parere dei bookie

Il Chelsea è ad un passo dalla finale di Conference League . Vincere il trofeo rappresenta un obiettivo importante per la squadra di Maresca , non l'unico però. In Premier League i Blues devono garantirsi un posto nelle prime cinque per centrare uno dei pass disponibili per la prossima Champions . Un traguardo non semplice da raggiungere perché in quella zona di classifica ci sono tante squadre pronte a dar battaglia fino alla fine.

Il Chelsea vince almeno un tempo? Opzione possibile e ben pagata

Tra loro non c'è il Liverpool, che con la manita al Tottenham ha festeggiato in pompa magna il titolo di campione d'Inghilterra. I Reds hanno dunque la pancia piena anche se questo non si può tradurre automaticamente con "vacanze anticipate". Fare brutte figure a Londra non rientra nei piani di Salah e compagni, che in trasferta hanno segnato ben 41 reti e perso solo contro il Fulham.

La tradizione degli ultimi anni dice che Chelsea-Liverpool ha più volte deluso chi si aspettava gol e spettacolo. Per il match di domenica (ore 17.30), tuttavia, il pollice su degli operatori è per gli esiti Goal e Over 2,5, offerti mediamente a 1.50.

Alla luce delle maggiori motivazioni dei Blues, si può considerare l'opzione "Chelsea vince almeno un tempo: Si": a 1.54 su Cplay e Begamestar, a 1.52 su Sisal.