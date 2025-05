Pronostico Cagliari-Udinese, un segno può meritare fiducia

Cagliari batte Udinese? Ecco la migliore quota per il segno 1

Da quando i friulani non hanno cominciato più a rischiare la retrocessione hanno anche cominciato a non fare più punti. Nell’arco delle ultime 7 partite hanno infatti collezionato due pareggi (uno all’inizio a Roma contro la Lazio e uno sette giorni fa, in casa, contro il Bologna) con in mezzo 5 sconfitte consecutive.

Il Cagliari, al contrario, ha sempre cercato di trovare i punti necessari a rimanere in A anche il prossimo anno. Se si guarda ai 5 ultimi incontri disputati dagli isolani si contano 2 vittorie, un pareggio e 2 ko (contro Inter e Fiorentina).

I bianconeri non solo hanno messo insieme soltanto 2 punti nelle ultime 7 giornate ma, addirittura, hanno realizzato una sola, unica rete incassandone 10.

Il Cagliari vuole brindare al più presto la salvezza raggiunta e oggi parte inevitabilmente con i favori del pronostico. Il segno “1” è anche ben pagato e ci potrebbe stare: vale 2.18 per Cplay e Begamestar, 2.15 per Bwin e 2.14 per LeoVegas.