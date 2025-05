Pronostico Inter-Barcellona, il match che vale una stagione: dai cartellini alle "tricombo"

Sale l’attesa per Inter-Barcellona , semifinale di ritorno della Champions League 2024/25 . Al Meazza si riparte dallo spettacolare 3-3 di sei giorni fa, che lascia apertissimi i giochi qualificazione.

Quote 1X2 finale: per i bookie vince...

L’Inter ha una striscia di 15 risultati utili consecutivi al Meazza, in Champions League. Il Barcellona proverà a spezzare l’incantesimo nerazzurro, anche se i catalani hanno vinto solo una volta nei loro sei match di Champions giocati a San Siro.

Inoltre, nell’ultima trasferta europea è arrivato un ko (contro il Borussia Dortmund) che ha interrotto una serie di quattro vittorie esterne di fila per gli spagnoli.

Secondo gli operatori il Barça ha più chances di vincere la sfida: quota 2.14 per LeoVegas, 2.15 per BetFlag e 2.18 per Cplay. L’1 nerazzurro si gioca a 2.90 su Cplay e Begamestar, a 2.95 su Lottomatica.

Elevate, sulla carta, le probabilità di assistere ad un match con almeno una rete per parte: Goal a 1.40 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 1.36 su Sisal.

Barella ammonito? Ecco la quota

Match ad alta tensione quello del Meazza tra Inter e Barcellona. All'andata furono ammoniti solo due giocatori, Calhanoglu e Cubarsi. A San Siro uno dei maggiori indiziati, nelle fila nerazzurre, a ricevere un'ammonizione è Nicolò Barella. Un giallo al centrocampista è proposto a 3.25 da Cplay, Begamestar e Sisal.

In lavagna anche la speciale "combo" rigore+espulsione. Chi crede in questa eventualità, può giocarla (mediamente) a quota 10.