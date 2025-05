Serie B, penultima giornata: il pronostico di Spezia-Cremonese

In Serie B mancano 180 minuti alla fine della stagione regolare con Sassuolo e Pisa che hanno già conquistato la promozione diretta in Serie A .

All’appello manca la terza promossa che uscirà dai playoff e anche in quest’ambito ci sono già dei verdetti. Lo Spezia è già sicuro di scendere in campo nelle semifinali e per questo specifico turno c’è ancora un posto libero. Un posto che sembra alla portata della Cremonese a cui manca pochissimo per conquistarlo.

Potrebbe farlo già venerdì in occasione della sfida proprio con lo Spezia (con i 3 punti nessuno potrebbe più soffiare il quarto posto ai grigiorossi) ma bisognerà vedere se i liguri saranno d’accordo a cedere il passo.

