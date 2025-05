Pronostico Psg-Arsenal, aria di show a Parigi. E il Var...

Partita di ritorno della seconda semifinale di Champions League . Il Psg può contare su un gol di vantaggio contro l’ Arsenal , sconfitto 1-0 a Londra. Un risultato che fa ben sperare i francesi, visto che hanno superato il turno in 18 degli ultimi 19 doppi confronti in competizioni Uefa in cui avevano vinto la partita d’andata.

Per i bookie vince... lo spettacolo

Per l’Arsenal lo 0-1 dell’Emirates è stato un brusco ritorno sulla terra, in quanto i Gunners erano imbattuti dal 22 febbraio (0-1 col West Ham in Premier League). Sabato, poi, è arrivata un’altra sconfitta in campionato contro il Bournemouth (1-2): non accadeva da inizio novembre ai londinesi di infilare due sconfitte consecutive.

Arriverà la terza? I pronostici vanno in questa direzione visto che l’1 del Paris è offerto a 2.08 da Cplay e Begamestar, a 2.05 da BetFlag. L’offerta per il blitz dei Gunners si alza a 3.30 su Cplay e Begamestar, a 3.40 su Sisal.

Match che si preannuncia divertente, con l’Over 2,5 offerto a 1.60 su Snai e Planetwin, a 1.63 su Cplay. Il Goal è pagato 1.56 da Cplay e Begamestar, 1.52 da Eurobet.

Altre scommesse: Var e gol nel primo minuto

In partite dalla posta in palio alta come questa, l’arbitro potrebbe ritenere opportuno affidarsi al Var per sciogliere i dubbi su un episodio controverso. Tale eventualità è in lavagna a 3.85 su Eurobet, a 3.50 su Cplay e Begamestar.

Per chi ama scommesse "bizzarre" dalla quota più alta, è da segnalare "gol nel primo minuto: Sì" a 50. Per la cronaca, Tottenham-Bodo Glimt di Europa League è stata sbloccata dopo 39 secondi...