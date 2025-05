Sinner re di Roma? Quanto vale per i bookie il suo trionfo agli Internazionali d'Italia

Il conto alla rovescia sta per finire. Tre mesi lunghissimi o volati in un battibaleno, a seconda dei punti di vista. Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia di tennis, a Roma, primo torneo dopo la squalifica di tre mesi legata al caso Clostebol. Lo scorso anno il numero 1 del mondo saltò l'appuntamento del Foro Italico per problemi all'anca, quest'anno i tifosi potranno ammirare le sue gesta a partire dal secondo turno. Intanto, sui siti degli operatori sono comparse le quote sul Vincente Internazionali di tennis di Roma del 2025. Scopriamo favoriti e outsider.