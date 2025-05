Pronostico Fiorentina-Betis, quote e consigli per il match del Franchi

La finale a un passo (sarebbe la terza consecutiva per la Fiorentina ) ma i viola , per poterla giocare, devono fare i conti con il Betis che, nel match d’andata, si è imposto per 2-1. I toscani, si diceva, hanno già disputato l’ultimo atto della Conference League ma nelle due occasioni precedenti hanno prima perso contro il West Ham nel 2023 (1-2) e poi, nel 2024, ai supplementari (0-1) contro l’Olympiakos.

Gli esiti da tenere in considerazione

L’avversario di stasera, il Betis, non è dei più facili. Nel suo campionato è in lotta per un posto in Champions League e viene da 3 successi consecutivi. Considerando tutte le competizioni la formazione di Siviglia segna almeno una rete da 15 partite consecutive. La Fiorentina, dopo il ko dell’Olimpico contro la Roma, ha visto precipitare le sue probabilità di acciuffare un posto in Europa tramite il campionato e la conquista della Conference League resta adesso l’unica possibilità a disposizione per giocare una competizione continentale anche il prossimo anno.

Anche i viola nelle 11 partite europee fin qui disputate hanno sempre realizzato almeno una rete e tutto lascia credere che possa riuscire in questa impresa anche stasera. Una rete sola, però, potrebbe non bastare (anche il Betis sembra in grado di poterne realizzare almeno una) per cui, volendo provare ad individuare gli esiti più logici, ci sarebbero l’1, il Goal e l’Over 2,5.

Il segno 1 si gioca a 2.28 su Cplay e Begamestar, a 2.25 su Betfair e Snai.

L'esito Goal è proposto a 1.70 da Cplay e Begamestar, a 1.68 da Eurobet. L'Over 2,5 è in lavagna a 1.86 su Cplay, a 1.85 su Elabet ed Eurobet.