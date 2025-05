Europa League, Bodo Glimt-Tottenham da segno 1? Cosa dicono le quote

Le due squadre che hanno maggiormente deluso in Premier League ? Il Manchester Utd e il Tottenham che occupano, a tre giornate dalla fine del torneo, la sest’ultima e la quint’ultima posizione. Una stagione a dir poco disastrosa per entrambe ma, paradossalmente, sia “ Red Devils ” che “Spurs” sono a un passo dalla finale di Europa League (che potrebbe parlare completamente inglese).

Comparazione quote: segno 1 al 90'

Al Tottenham, per raggiungere questo traguardo, manca soltanto il ritorno in programma stasera contro il Bodo/Glimt. Una sfida che sembrerebbe in discesa per l’undici londinese visto che all’andata ha vinto per 3-1. Il condizionale è però d’obbligo perché la formazione norvegese, grazie alla rete realizzata sette giorni fa nel finale, può ancora credere nel recupero.

Finora il Bodo, infatti, ha sempre pero la sua gara in trasferta ma ha sempre rimediato in casa e coì facendo ha fin qui eliminato prima il Twente, poi l’Olympiakos, e infine la Lazio. Adesso tocca al Tottenham e in questa occasione, con la prospettiva di essere la prima formazione norvegese a conquistare una finale Uefa, una vittoria con due reti di scarto (che rimetterebbe in parità il confronto) ci può stare. Poi, per la qualificazione si vedrà.

A ulteriore supporto delle chances scandinave vale la pena ricordare che in questo 2025 il Bodo, in tutte le competizioni, ha giocato sei volte in casa e in tutte e sei le volte ha vinto con almeno due reti di scarto. Il Tottenham è avvisato...

Il segno 1 al 90' vale l'interessante quota di 2.62 su Cplay e Begamestar, 2.60 su Elabet.