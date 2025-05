Pronostico Lazio-Juve, chi vince tra Baroni e Tudor? Le quote dei bookie sorprendono

Aperitivo Champions sabato all’Olimpico tra Lazio e Juventus , una delle sfide più attese della 36ª giornata di Serie A . La squadra di Baroni ha scoperto di avere l’X factor casalingo: 5 pareggi di fila all’Olimpico, in questa Serie A , al cospetto di una Juventus che ha diviso la posta nel 43% (quasi) delle partite giocate in campionato.

Quanti gol all'Olimpico? Ecco il consiglio

I numeri della Lazio mostrano un insolito feeling con l’Under 2,5 (se ne contano 8 nelle ultime 10 giornate), in controtendenza con quanto fatto registrare dai biancocelesti, sostanzialmente, dalla 1ª alla 17ª giornata.

Ma c’è anche un altro dato un po’ più “nascosto” che merita risalto. Con la Lazio in campo, nelle ultime 6 partite di A, la squadra che giocava in casa non è mai andata al riposo in vantaggio nè vinto il match. Tradotto: niente segno 1 al 45’ e al 90’ da 6 partite.

Cosa dicono le quote? Lazio di poco favorita a 2.45 (il 2 della Juve è a 2.95) in un match che si preannuncia più combattuto che spettacolare. Ci sta ipotizzare una sfida con due o tre reti totali. Il Multigol 2-3 è in lavagna (mediamente) a 1.95.

Marusic lo fa ancora? A quota...

Igor Tudor torna da avversario all'Olimpico dopo aver allenato la Lazio, per pochi mesi, lo scorso anno. Alla guida dei biancocelesti il tecnico croato vinse 1-0 contro la Juve, curiosamente proprio all'esordio sulla panchina dei capitolini. Decisivo il gol di Marusic all'ultimo respiro. Curiosità, i bookie bancano a 60 l'ipotesi che Lazio-Juve finisca ancora una volta 1-0 con gol decisivo dell'esterno della Lazio e della nazionale montenegrina.

Offerta che scende a 4 per un cartellino giallo a Tudor, come pure per un'ammonizione a Baroni. Un eventuale cartellino rosso, sia nel caso di Tudor che di Baroni, è proposto a 9.

Altre scommesse Lazio-Juve

Tra le scommesse speciali predisposte dai bookie per Lazio-Juve vale la pena segnalare "Romagnoli segna di testa", a quota 20. Per un gol da fuori area di Nico Gonzalez, in stile Juve-Monza, l'offerta è pari a 15.