Premier League, è il weekend di Liverpool-Arsenal: quote e pronostico

Segnano entrambe? Ecco le quote dei bookie

Se infatti il Liverpool è ormai campione d’Inghilterra e, in fondo, sono Ipswich, Leicester e Southampton le retrocesse, dal secondo al settimo posto (fino al quinto si va in Champions, la sesta gioca l’Europa League, la settima partecipa alla Conference League) ci sono ben 6 squadre racchiuse in 7 punti e, se si esclude l’Arsenal, le cinque rimanenti sono comprese in 4 sole lunghezze. E ci sono ancora 9 punti a disposizione.

I “Gunners” sono crollati perché, probabilmente, puntavano tutto sulla Champions (ma sono appena usciti in semifinale per mano del Psg) e in questo weekend affrontano il Liverpool che, avendo ormai vinto il campionato, sembra abbia tirato leggermente i remi in barca (all’ultima uscita è stato battuto 3-1 dal Chelsea).

I londinesi non hanno ancora matematicamente conquistato la qualificazione alla prossima Champions League ma ci sono molto vicini (gli bastano 3 punti da qui alla fine del torneo). Il match ad Anfield vale solo per lo spettacolo e, in questo senso, il Goal sembra un esito obbligato. Almeno una rete per parte vale 1.60 per Cplay e Begamestar, 1.53 per Eurobet.