Pronostico Sudtirol-Bari, i pugliesi vinceranno a Bolzano? Cosa dicono le quote

Se il Bari si fosse comportato "da Sudtirol" (10 punti nelle ultime 4), prossimo avversario dei Galletti nella 34ª (e ultima) giornata di Serie B , a questo punto il traguardo playoff sarebbe in cassaforte. E invece, con 3 ko nelle ultime 4, ultimo dei quali a Cittadella , la situazione si è complicata a tal punto che adesso, per centrare l' ottavo posto , ai pugliesi servirà qualcosa che assomiglia molto ad un miracolo.

Sudtirol e Bari a segno? Il Goal paga...

Il Bari, come è noto, non è padrone del suo destino. Per non avere rimpianti, almeno in quest'ultimo turno, la squadra di Moreno Longo deve vincere al Druso di Bolzano dove il Sudtirol ha uno ruolino di marcia a dir poco indecifrabile: 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Un fatto però è chiaro e lampante: il Sudtirol gradisce Goal e Over 2,5, esiti usciti in 22 delle 37 partite fin qui disputate.

Il Bari, dopo il Catanzaro, è la squadra con più pareggi all'attivo in cadetteria, anche se non divide la posta da 5 giornate: un periodo di così lungo "digiuno da X", sponda pugliese, non si era mai registrato in precedenza nell'arco di questo torneo.

Nelle ultime 10 partite casalinghe il Sudtirol è sempre andato a segno e anche il Bari, se vuole coltivare qualche speranza di finire ottavo, non può restare all'asciutto. L'esito Goal è quindi da prendere in considerazione: quota 1.86 su Cplay e Begamestar, 1.83 su Bwin e 1.80 su BetFlag.