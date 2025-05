Sampdoria salva? Serve il "2" in casa della Juve Stabia

Tra le squadre a rischio retrocessione c’è anche la Sampdoria che cerca i punti salvezza (punti, plurale, perché uno potrebbe non bastare) a Castellammare in casa della Juve Stabia che è già sicura di disputare i playoff .

Under 2,5 oppure Over? Cosa dicono le quote

Le speranze dei liguri sono aggrappate proprio a questa situazione visto che i gialloblù occupano la quinta posizione e non rischiano di restar fuori dagli spareggi promozione anche se, vale la pena sottolinearlo, avrebbero necessità di chiudere almeno con un pareggio per restare nella posizione che hanno (sono in vantaggio negli scontri diretti con il Catanzaro, sono in svantaggio negli scontri diretti con il Palermo).

Per trovare le uniche due vittorie in trasferta conquistate dalla Sampdoria bisogna tornare alla 7ª e alla 9ª giornata.

Per le quote questa è una sfida da Under 2,5 e, probabilmente, potrebbero avere ragione: quota 1.62 su Cplay e Begamestar, 1.60 su Planetwin e William Hill.

Optando per Il 2 blucerchiato, l'offerta è pari a 2.23 su Cplay, 2.20 su Netwin e 2.14 su NetBet.