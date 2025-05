Rayo-Betis, il pronostico di una sfida con vista sulle Coppe

Un posto in Conference League (con vista Europa League) per il Rayo , un posto in Europa League (con vista Champions League) per il Betis . Il Vallecano, infatti, è in lotta con almeno tre altre squadre per l’ottavo posto (ma teoricamente potrebbe ancora agganciare il settimo) mentre l’undici di Siviglia occupa al momento il sesto posto ma potrebbe ancora agganciare il quinto (che spalancherebbe le porte della più prestigiosa competizione europea).

Segnano entrambe? Ecco la migliore quota per l'esito Goal

Partendo da qui, e con sole tre altre partite da giocare, Rayo e Betis si affrontano con il desiderio di conquistare l’intera posta in palio, tre punti che permetterebbero a entrambe di avvicinarsi al miglior traguardo finale possibile. Peccato, però, che solo una tra loro può vincere e, se si guarda al rendimento recente, il Rayo viene sì da 2 vittorie di fila ma in precedenza aveva messo insieme soltanto un punto in 4 partite.

Il Betis, a parte aver conquistato la finale di Conference League, nelle ultime 12 giornate ha perso soltanto una volta (1-2 in casa con ilVillarreal) con 11 vittorie 2 pareggi all’attivo. Il Betis, per dovere di cronaca bisogna evidenziarlo, viene da 8 esiti Goal consecutivi e visto che il Rayo in casa, salvo qualche eccezione, una rete la riesce sempre a realizzare chissà che non sia saggio provare a guardare ancora in questa direzione.

L'esito Goal è offerto a 1.72 da Cplay e Begamestar, a 1.70 da Elabet.