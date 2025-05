Allsvenskan, 10ª giornata: il pronostico di Degerfors-Goteborg

Segnano entrambe? Ecco la quota dell'esito Goal

In Svezia si è arrivati alla decima giornata e in cima alla classifica c’è l’AIK di Stoccolma (22 punti) che precede di una sola lunghezza l’Hammarby. Tutto però provvisorio poiché queste due squadre hanno disputato una partita in più e al terzo posto (20 punti) c’è il Mjallby che gioca stasera (in casa contro il modesto Brommapojkarna) e potrebbe, in un colpo solo, scavalcarle entrambe portandosi al comando.

Anche l’Elfsborg, in campo alle 19.10, ha una gara in meno e, vincendo, potrebbe affiancare l’AIK (al secondo posto qualora il Mjallby dovesse conquistare i tre punti).

Ma procediamo con ordine. A parte il discorso delle prime della classe oggi è in programma anche Degerfors-Goteborg con la formazione ospite che ancora non è riuscita a decollare (e, a questo punto, cominciano a esserci seri dubbi sul fatto che riuscirà a farlo). Il Degerfors, infatti, occupa il settimo posto e in classifica ha tre lunghezze di vantaggio sul Goteborg reduce da un pareggio e tre sconfitte.

L’undici di casa, nelle ultime cinque esibizioni, hanno invece vinto 2 incontri, ne hanno pareggiato uno e, di conseguenza, sono andati ko 2 volte. La cosa che accomuna tutti i risultati è l’esito Goal (5 di fila) a cui vanno associati 4 Over 2,5 e un solo Under 2,5 (il pareggio per 1-1).

Con queste premesse proprio il Goal sembra l’esito più adatto per questo match: quota 1.68 su Cplay e Begamestar, 1.70 su Elabet.