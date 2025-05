Pronostico Elfsborg-Djurgarden, ecco il segno che si lascia preferire

Allsvenskan, decima giornata, l’ Elfsborg ha l’opportunità di portarsi in vetta (o quasi). Per riuscire in questa impresa di inizio stagione c’è da battere il Djurgarden che, finora (in 8 partite visto che ha disputato la semifinale di Conference League contro il Chelsea perdendo sia all’andata che al ritorno), ha realizzato soltanto 6 reti incassandone 8.

Vince l'Elfsborg? Ecco la migliore quota per il segno 1

L’Elfsborg, al contrario, può presentare altri numeri. In 9 giornate sono infatti 17 le reti fin qui messe a segno contro le 12 subìte. E, a proposito di reti, vale la pena sottolineare che in casa l’Elfsborg ha finora sempre realizzato almeno una rete (in tutto 14) e anche stasera sembra avere le carte in regola per proseguire su questa scia.

In sintonia con le quote, vista anche la possibilità di salire molto in alto in classifica, il segno 1 è quello che si lascia preferire: si gioca a 2.13 su Cplay, 2.10 su Betfair e 2.05 su LeoVegas.