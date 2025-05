Playoff di Serie C, il pronostico di Audace Cerignola-Atalanta Under 23

Tre turni sono già andati in archivio e i playoff promozione di Serie C vedono adesso in gara soltanto otto squadre impegnate nel secondo turno della fase nazionale. Il match di andata di questi quarti di finale è stato già disputato e domani è in programma il ritorno con le squadre che giocano in casa destinate a qualificarsi qualora, al termine dei secondi novanta minuti di gioco, dovesse registrarsi la parità di punti e di reti (non è dunque previsto che vengano disputati i supplementari).