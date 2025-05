Pronostico Vicenza-Crotone, per i veneti il vantaggio è "doppio"

Il secondo quarto di finale dei playoff di Serie C, sempre in programma domani sera, è Vicenza-Crotone che parte in discesa per i veneti. L’andata in Calabria, infatti, si è chiusa con la vittoria dei biancorossi per 2-1 che adesso, oltre al vantaggio di essere testa di serie (hanno chiuso il campionato al secondo posto 3 sole lunghezze dietro il Padova promosso direttamente in B), hanno anche il punteggio provvisorio dalla loro parte.