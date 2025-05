Pronostico Real Madrid-Real Sociedad, è l'ultima di Ancelotti con le Merengues

Una sola giornata al termine del campionato spagnolo e gli ultimi novanta minuti potrebbero essere ancora decisivi per qualcuno ma sono assolutamente inutili per altri. A questa seconda categoria di incontri appartiene Real Madrid-Real Sociedad dove l’unico motivo di interesse è l’ addio di Carlo Ancelotti .

Goal/No Goal e Under/Over 2,5: ecco le statistiche delle due squadre

Sabato pomeriggio, infatti, al Santiago Bernabeu si chiude l’esperienza del tecnico italiano sulla panchina delle “Merengues” e si chiude contro una formazione che ormai non ha più nulla da chiedere a questa stagione. L’undici basco naviga infatti a metà classifica e non ha più ambizioni di accesso alle coppe né, tantomeno, rischia qualcosa in chiave retrocessione. Il Real Madrid si trova in una situazione più o meno simile. E’ secondo a quattro lunghezze dal Barcellona (che quindi è campione di Spagna) ma ha ampio margine sulla terza per cui la piazza d’onore non può più levargliela nessuno.

La partita però va disputata e qui, di caratteristico, c’è l’andamento opposto fatto registrare dalle due formazioni nell’arco dell’intero campionato. Il Real Madrid fa contare ben 22 esiti Over 2,5 (di cui 12 in casa) mentre la Real Sociedad preferisce di gran lunga l’Under 2,5 (ne ha collezzionati finora 21 (di cui 10 in trasferta).

Sono poi 21 i Goal della compagine madridista (di cui 10 al Bernabeu) mentre i baschi sono imperatori del NoGol (addirittura 27 di cui 14 lontano dai propri tifosi). Per le quote l’1 (vale poco più di 1.40) non si discute, il NoGol è un po' più rischioso ma si può provare: quota 2.14 su Cplay e Begamestar, 2.10 su Eurobet.