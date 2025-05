Roma, sogno Champions con il Toro. E Lazio-Lecce...

Torino nel destino. La Roma , per centrare il quarto posto e brindare alla Champions , deve battere i granata e sperare che l’altra squadra (bianconera) della città non vada oltre il pareggio contro il Venezia .

La storia recente sorride alla Roma

Due vittorie e un pareggio per i giallorossi nelle ultime tre sfide in casa dei granata: al 60%, secondo gli esperti SisalTipster, la Roma chiuderà il campionato con una vittoria. Chances ridotte al 16% per i ragazzi di Vanoli, che raramente chiudono un match con oltre due reti totali (fatte e subìte).

All’ultima curva gli episodi hanno un peso doppio, meglio quindi vederci chiaro all’occorrenza. Il Var è proposto al 26%, un calcio di rigore è al 28%. Al 40% Leandro Paredes, tornato al gol contro il Milan, segnerà o riceverà un cartellino. Per Elmas la stessa opzione è stimata al 34%.

Lazio-Lecce, Europa contro salvezza

Speranze europee contro salvezza: Lazio-Lecce è un vero thriller, con i biancocelesti favoriti al 60% per infilare la terza vittoria consecutiva contro i salentini (13%). La comune esigenza di fare bottino pieno dovrebbe favorire il divertimento: ci saranno almeno tre gol (come all’andata) al 51%.

Il Ribaltone in partite del genere è un possibile protagonista: si verificherà all’11%, contro il 36% di cui è accreditato un gol da fuori area: così Ramadani ha regalato ai suoi il successo contro il Torino.

Squalificato contro l’Inter, torna Mattia Zaccagni per ritrovare un gol che all’Olimpico manca dal 24 novembre. Un gol del capitano è indicato al 36%. Giampaolo si affida a Krstovic (11 gol in campionato) per un gol pesante che potrebbe voler dire salvezza. Al 23% il centravanti montenegrino timbrerà il cartellino all’Olimpico.

Venezia-Juve, Tudor, in laguna per cancellare uno “zero”

Con Tudor in panchina la Juve non ha ancora vinto in trasferta. Uno “zero” che, secondo gli esperti SisalTipster, la Vecchia Signora ha il 61% di possibilità di cancellare, festeggiando così il traguardo Champions. Il Venezia deve vincere (17%) e sperare nei passi falsi di Empoli e Lecce: un mezzo miracolo per Di Francesco, una cui ammonizione è al 23% mentre l’espulsione, come anche per Tudor, si attesta sul 10%. Potrebbe essere l’ultima di Vlahovic con la Juve, al 51% il serbo sarà sul tabellino marcatori. Gytkjaer ha graffiato la Juve quando indossava la maglia del Monza: un gol del danese è proposto al 20%.

Viola, i gol di Kean per l’ultimo assalto all’Europa

Vittoria sull’Udinese e ko della Lazio con il Lecce: solo così la Fiorentina può salire in extremis sul treno Conference League. Viola favoriti al 48% secondo gli esperti SisalTipster, chances quasi dimezzate per l’Udinese (26%) che ha perso 7 delle ultime 10 partite. Al 28% il match verrà sbloccato nel primo quarto d’ora. Un cartellino a capitan Luca Ranieri (7 “gialli” finora) figura al 23%.

Sia Lucca che Kean, i rispettivi goleador, vogliono chiudere in bellezza. L’ariete dei friulani è indicato primo marcatore al 13%, sfavorito nel personale duello con il bomber viola che comanda con il 20% di chances di sbloccare la gara.

Bologna in festa ma con un tabù da abbattere, per Orsolini la chance di agganciare Di Vaio

Il Bologna si congeda dal suo pubblico con la Coppa Italia in bacheca, il Genoa vuole chiudere in bellezza dopo aver raggiunto da tempo la salvezza. Gli emiliani non battono i liguri, al Dall’Ara, da febbraio 2018: la fine del tabù per gli esperti SisalTipster è proposta al 64% mentre il pareggio (che si è visto negli ultimi due precedenti in questo stadio) si trova al 21%.

Match che, evidentemente, conta soltanto per le statistiche, dunque girandola di cambi in vista: al 36% esulterà un giocatore subentrato dalla panchina.

Per il gol è duello del “made in Italy”, Orsolini cerca il 15° sigillo (indicato al 45%) per raggiungere quota 65 reti con la maglia del Bologna, agganciando un totem come Marco Di Vaio (Beppe Signori è a 67). Sponda Genoa, la doppietta all’Atalanta rafforza la candidatura di Andrea Pinamonti in chiave marcatore: al 26%.

Empoli-Verona da brividi, l'Atalanta cerca la vittoria numero 23

Cinque squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere, due saranno condannate alla B salvo spareggio. Ultimi 90 minuti da brividi in Serie A, con lo scontro diretto del Castellani solo per cuori forti. L’Empoli ha già “superato sè stesso” centrando due vittorie di fila: la terza, a spese dell’Hellas, potrebbe voler dire salvezza diretta solo in caso di combinazioni favorevoli con le gare delle rivali.

Probabile, secondo gli esperti SisalTipster, il successo dei toscani: è stimato al 47% contro il 22% riservato agli scaligeri (non vincono dal 15 marzo). Più Empoli (57%) che Verona (43%) con riferimento alla squadra che batterà il primo corner. Fazzini da gol o assist al 34% contro il 23% di cui è accreditato Suslov: strano ma vero, lo slovacco è ancora a secco di reti.

Atalanta in Champions per la 5ª volta nelle ultime 7 stagioni in virtù del 3° posto che la Dea non può migliorare nè cedere ad altri. Cosa chiedere di più ai bergamaschi contro un Parma che deve vincere per assicurarsi la salvezza? Battendo i ducali, l’Atalanta toccherebbe per la 3ª volta nella sua storia la sua quota record di 23 vittorie in un campionato di Serie A. Ci riuscirà al 56%, con buona pace di un Parma (blitz al 19%) che ha vinto solo una volta in trasferta. Diciotto legni colpiti dalla Dea, 14 per il Parma: al 50% verrà centrato almeno una volta palo o traversa al Gewiss.

Per il capocannoniere Retegui il gol numero 26 sarebbe il punto esclamativo su una stagione eccezionale. L’attaccante ha il 30% di chance di esultare già nel primo tempo. Per Bonny il gol nella prima frazione è al 12%.