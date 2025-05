Pronostico Lazio-Lecce, Castellanos contro Krstovic per Europa e salvezza

Per il quarto posto che vale la Champions sono col fiato sospeso i tifosi di Juventus , Roma e Lazio . I biancocelesti di Baroni domenica chiudono in casa contro il Lecce , sospeso tra salvezza, retrocessione e... spareggio.

Under 2,5 oppure Over? Ecco il consiglio

Sono in palio tre punti fondamentali per le ambizioni (diverse) di entrambe, la Lazio vuole interrompere la striscia di sei pareggi consecutivi in casa contro un Lecce reduce dalla fondamentale vittoria sul Torino firmata Ramadani.

Per le quote è favorita la Lazio, vincente a 1.55 per Cplay e Begamestar, 1.53 per Bet365 e 1.50 per LeoVegas. La storia recente, però, dice che questa è una sfida combattuta in cui nessuno domina l’altra nel punteggio.

L’Over 2,5 sembra avere qualche chance in più di farsi vedere rispetto all’Under. Almeno tre reti totali sono offerte a 1.75 da Cplay, Begamestar e Planetwin.