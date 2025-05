Alcaraz o Sinner, chi vince il Roland Garros? Ecco cosa dicono le quote

Al Roland Garros del 2024 Jannik Sinner si è laureato numero 1 del mondo , posizione che l'azzurro conserva anche oggi, davanti ad Alcaraz , alla vigilia dell'inizio dello Slam francese. Sulla terra rossa di Parigi si rinnova la sfida tra le due star del tennis a livello Atp , inevitabilmente tra i favoriti dei bookmaker per la vittoria finale del torneo.

Alcaraz contro Sinner: ecco le quote

Alcaraz si presenta ai nastri di partenza con i doppi galloni di favorito e campione in carica. Nel 2024, infatti, eliminò Sinner in semifinale e Zverev nell'ultimo atto sulla terra rossa dello Philippe Chatrier. Anche di recente lo spagnolo si è dimostrato pressochè imbattibile su questa superficie vincendo a Montecarlo contro Lorenzo Musetti e a Roma contro Sinner, arrendendosi a Ruud nella finale di Barcellona.

Chi sarà il vincitore del Roland Garros edizione 2025? Per le quote parte in prima fila Carlos Alcaraz, proposto campione a 2.25 da Planetwin, a 2.15 da Cplay e a 2 da Sisal.

In lavagna l'unico che tiene la scia dello spagnolo, neo numero 2 del mondo, è Jannik Sinner: la sua vittoria al Roland Garros vale 3 per Cplay e Begamestar, 2.75 per Planetwin.

Più alte le quote previste per il trionfo di Zverev: si parte da 8 su Planetwin, passando per 12 su Sisal fino a toccare quota 15 su Cplay.