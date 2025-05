Pronostico Torino-Roma, segno 2 possibile ma per la Champions...

La Roma si gioca il presente e una fetta di futuro nell'ultima di campionato domenica sera, in casa del Torino. Motivazioni alla mano prevalgono senza dubbio i giallorossi, in lotta a distanza con Juve (quarta) e Lazio (sesta) per la conquista del quarto posto Champions. Per il Toro un obiettivo ben più modesto, come l'undicesimo posto in classifica nel testa a testa con l'Udinese.