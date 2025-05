Pronostico Elversberg-Heidenheim, ecco le quote dello spareggio

In Bundesliga manca l’ultimo verdetto della stagione, che arriverà dallo spareggio di lunedì sera tra Elversberg (terzo in seconda divisione tedesca) e Heidenheim (terz’ultimo in massima serie). Si gioca in casa dell’Elversberg, dopo che l’andata si è chiusa sul 2-2 con l’Heidenheim capace di rimontare, nel giro di due minuti, un doppio svantaggio agli ospiti.