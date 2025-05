Brasileirao, il pronostico di Bragantino-Juventude

Quanti gol segna il Bragantino? Ecco il consiglio

In generale, però, il bottino della squadra di casa è dignitoso: cinque vittorie, due pareggi e due sconfitte.

Di dignitoso invece non c’è nulla nel ruolino di marcia esterno della Juventude, sempre sconfitta in trasferta (quattro su quattro) e con ben sedici gol incassati (uno segnato) lontano da casa.

Difficile credere che la Juventude possa continuare a fare così male in trasferta per tutto il campionato, in Brasile però vincere in casa d’altri non è facile per nessuno.

Dunque, per le quote favorito il Bragantino: segno 1 a quota 1.48 per Cplay e Bet365, a 1.44 per Planetwin e Sisal) che, vista la difesa degli ospiti, potrebbe andare a segno almeno due volte.

Occhi puntati sull’Over 1,5 Casa in lavagna a 1.55.