Campionato norvegese, il pronostico di Bodo Glimt-Viking

Vince il Bodo? Cosa dicono le quote

Una sfida che vede il Bodo indietro di 10 punti rispetto alla prima della classe che, però, solo in questo avvio di Eliteserien ha disputato ben quattro partite in più. Berg e compagni in 6 esibizioni hanno realizzato 14 reti subendone 4 mentre il Viking, in 10 incontri, hanno messo a segno la bellezza di 29 reti incassandone 14.

E, a proposito di reti, è doveroso aggiungere che il portiere del Bodo, nei 3 incontri casalinghi di campionato finora disputati, è ancora imbattuto mentre il Viking, nelle 4 gare esterne giocate (all’esordio è andato ko poi ha vinto le 3 successive), ha un computo di 11 reti all’attivo e 6 al passivo.

All’Aspmyra Stadion sono cadute squadre molto più blasonate del Viking che, nonostante il primato in classifica sembra avere chances ridotte.

Doveroso guardare in direzione del segno 1, offerto a 1.51 da Cplay e Begamestar, a 1.50 da Elabet e a 1.48 da Planetwin.