Calciomercato Roma, le quote dei bookmaker: Frattesi, Chiesa, Lucca e... Lukaku!

Più fresche di così non si potrebbe: di che si parla? Delle quote sul calciomercato della Roma , sempre in attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore che erediterà da Claudio Ranieri la panchina giallorossa. Davvero tanti i calciatori "nominati" dagli operatori, una lista destinata a diventare più numerosa nei giorni a seguire. Ecco cosa ne pensano i bookmaker sul possibile arrivo nella Capitale di giocatori come Frattesi , Lucca e... persino Lukaku !

Frattesi alla Roma? Ecco quanto vale per i bookie

Quello tra Frattesi e la Roma più che un affare è un vero e proprio tormentone. Spesso accostato ai giallorossi nelle ultime sessioni di mercato, il centrocampista è poi rimasto alla base (nerazzurra). Stavolta sarà quella buona? Quota 3.50 per la possibilità che Frattesi diventi un giocatore della Roma entro il 31 agosto.

Sempre a 3.50 i bookie stimano l'arrivo di Federico Chiesa dal Liverpool. Un'operazione al gusto di rilancio per l'ex Fiorentina e Juve mentre, per la Roma, si tratterebbe di un ottimo rinforzo nel reparto offensivo.

Lorenzo Lucca è nel mirino di diversi club, per la Roma sarebbe qualcosa di più di un "vice Dovbyk" e le chances di vederlo in giallorosso sono fissate a 5. Meno probabile che Solet lasci l'Udinese per sbarcare nella Capitale: quota 7.50, come pure per Garnacho alla Roma.

Su Jonathan David ci sarebbe il Napoli in prima fila, non a caso l'ipotesi Roma resta sullo sfondo secondo i bookmaker: è a quota 9.

E a proposito di Napoli, in lavagna spunta anche il nome di Romelu Lukaku per un poco probabile ritorno alla Roma: vale 12 volte la posta.