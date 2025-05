Playoff Serie C, chi va in finale tra Ternana e Vicenza? Ecco il parere dei bookmaker

Si tratta probabilmente della sfida più incerta di tutti i playoff di Serie C finora disputati ed è arrivata quasi al termine dei turni in programma. La sfida di semifinale tra Ternana e Vicenza all’andata, al Menti, si è chiusa a reti inviolate e tutto è rimandato a domani sera nello stadio dei rossoverdi.

Una formazione, quella umbra, che è arrivata a questo traguardo dopo aver chiuso la stagione regolare al secondo posto e dopo aver eliminato, nei quarti, la Giana Erminio (0-1 all’andata in trasferta ma 2-0 al ritorno davanti ai propri tifosi).

Massimo due reti al Liberati? Ecco le quote dei bookie per l'Under 2,5

Proprio come ha fatto il L.R.Vicenza che pure ha chiuso al secondo posto in campionato (il suo era il girone A) e che, una volta entrato in gioco nei quarti di questi playoff, ha liquidato la pratica Crotone con un doppio successo (2-1 in Calabria e 1-0 in casa).

E’ evidente che, mai come in questo caso, i valori del campo sono stati rispettati. Di fronte ci sono le due formazioni che hanno sfiorato la promozione diretta in Serie B e adesso si giocano il tutto per tutto nel tentativo di centrare il traguardo in precedenza sfuggito di un soffio.

Inutile anche cercare troppe parole per inquadrare un match dove la posta in palio è altissima e dove entrambe le squadre, già attentissime all’andata, metteranno ancora più cautela per non pregiudicare una intera stagione.

Doveroso sottolineare che in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari stavolta si procederà con i tempi supplementari e, eventualmente, i calci di rigore. L’Under 2,5 diventa così la primissima scelta in una sfida che, anche per i bookmaker, si preannuncia equilibrata: l'1 della Ternana vale mediamente 2.60, il 2 paga 2.75.

L'Under 2,5 è offerto a 1.45 da Cplay e Begamestar, a 1.50 da Sisal.