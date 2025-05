Betis-Chelsea, quote e pronostico della finale di Conference League

Chelsea favorito: le quote dei bookmaker

Una finale che mette di fronte Betis e Chelsea in un match che, almeno per le quote, vede i “Blues” partire con i favori del pronostico. Segno 2 a 1.88 su Cplay e Begamestar, contro l'1.83 di GoldBet e Lottomatica. L'1 andaluso paga 4.50 su Sisal, 4.60 su Lottomatica e GoldBet.

Il pronostico: esito Goal

In caso di conquista del trofeo i londinesi sarebbero l’unica squadra ad aver vinto tutte e cinque le competizioni continentali UEFA (al momento il palmares dei Chelsea comprende 2 Champions League, 2 Europa League, 2 Supercoppe europee, e 2 Coppa delle Coppe a cui va aggiunto anche un mondiale per club nel 2021).

Per il Betis questo sarebbe, invece, il primo trofeo europeo. Gli spagnoli sono arrivati a questa finale facendo fuori, nella fase a eliminazione diretta, prima il Gent e poi Guimaraes, Jagiellonia e Fiorentina.

Il Chelsea ha invece via via lasciato per strada Copenhagen, Legia e Djurgarden (segnando almeno una rete in tutte e sei le partite disputate). Gli spagnoli, considerando tutte le competizioni, vanno a segno almeno una volta da 20 incontri consecutivi.

Il Goal sembra l’esito più probabile: vale 1.77 per Cplay e Begamestar, 1.75 per Elabet.