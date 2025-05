Napoli-Conte, a che punto siamo? Ecco la risposta dei bookmaker

Ieri un'altra giornata intensa per Antonio Conte, dall’incontro con il Papa a quello con il Presidente De Laurentiis. Prove di intesa tra il patron azzurro e il mister tentato dalla Juve (ma cercato anche da altri club, tra cui il Milan), che in tanti (Lukaku compreso) stanno facendo e faranno di tutto per convincerlo a restare. E i bookie, come si aspettano che finirà questa "telenovela"? Uno sguardo alle quote aggiornate sul prossimo allenatore del Napoli.