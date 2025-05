Finale di coppa di Danimarca, ecco cosa giocare in Copenaghen-Silkeborg

Copenaghen secondo al termine della stagione regolare del campionato danese . Poi il sorpasso nei playoff Championship ai danni del Midtjylland e la conquista, con un solo punto di vantaggio, del titolo di campione di Danimarca . Adesso, per l’undici della Capitale, l’occasione di conquistare un secondo trofeo visto che stasera gioca la finale della coppa di Danimarca (la DBU Pokalen) contro un avversario, il Silkeborg , che non sembra di quelli insuperabili. Anzi, il Silkeborg ha chiuso la “regular season” al settimo posto ed è rimasto settimo anche al termine dei playoff retrocessione.

Vince il Copenaghen? Quanto vale l'1 per i bookmaker

Le due gare di campionato disputate tra Copenhagen e Silkeborg, entrambe giocate tra ottobre e novembre 2024, si sono chiuse con lo stesso punteggio (2-2 all’andata e 2-2 al ritorno) anche se, in una amichevole di inizio febbraio di quest’anno, il Copenhagen si è poi imposto per 3-0.

Per trovare una gara nella quale il Copenhagen non ha segnato bisogna tornare allo 0-1 con il Chelsea di Conference League (era il 13 marzo). Poi, nelle 13 partite seguenti disputate (9 vittorie un pareggio e 3 sconfitte), la formazione campione di Danimarca ha sempre realizzato almeno una rete (in totale 26) subendone complessivamente 12 (ma in soli 6 di questi incontri).

Anche il Silkeborg, nell’arco delle ultime 13 esibizioni, ha evidenziato un buon rendimento offensivo non riuscendo a bucare la rete avversaria almeno una volta soltanto in una occasione (con un totale di 6 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Evidentemente, però, la maggior parte di queste sfide rientravano nei playoff retrocessione quindi contro avversari sulla carta molto più abbordabili di quelli affrontati dal Copenaghen.

In conclusione (e in sintonia con le quote) si parte con il segno 1: a 1.58 su Cplay, 1.56 su LeoVegas e 1.55 su Snai.

Alla luce dei dati evidenziati in precedenza anche l’ipotesi Goal non sembra poi così peregrina: quota 1.73 su Cplay e Begamestar, 1.70 su Elabet.