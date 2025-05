Prossima squadra di Gasperini, Roma o Juventus? I bookmaker votano...

Conte resta al Napoli , Allegri va al Milan , d'accordo. Ma non finisce certo qui il valzer degli allenatori. Tutto da scrivere il futuro di Gian Piero Gasperini, in bilico tra Roma , Juventus e... permanenza a Bergamo, fortemente invocata dai tifosi della Dea. Quale sarà la prossima squadra di Gasperini ? Un indizio arriva dalle quote dei bookmaker .

Futuro di Gasperini: ecco le quote

L'incontro avuto da Gasperini con i dirigenti della Roma non ha prodotto la fumata bianca, tanto che la Juve (sfumato Conte) si è inserita nei discorsi il tutto mentre a Bergamo la tifoseria ha espresso a chiare lettere la sua ferma volontà di trattenere il tecnico "per far sognare questa città".

Tradotto, tutti gli scenari sono ancora possibili ma le quote hanno le idee chiare su quale squadra allenerà Gasperini il prossimo anno.

La Roma è proposta a 1.35 sulle lavagne di Cplay e NetBet, a 1.50 su Snai. Come detto la Juve al momento rappresenta una destinazione possibile per il tecnico della Dea: l'approdo in bianconero è offerto a 1.70 da Snai, NetBet e Cplay.

E se alla fine, come successo a Conte con il Napoli, Gasperini non si muovesse da Bergamo? La permanenza all'Atalanta vale 10 per Snai, 20 per Cplay e NetBet.