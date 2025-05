Pronostico Santos-Botafogo, per gli ospiti uno zero poco... Glorioso

Uno degli incontri più interessanti dell' 11ª giornata del Brasileirao è Santos-Botafogo . Il club paulista ha solo 8 punti in classifica (due vittorie e due pareggi) contro i 12 del Botafogo (una gara da recuperare), che tuttavia si fa notare per lo zero alla voce " gol segnati in trasferta ".

Match con due o tre gol totali? La migliore quota per il Multigol 2-3

Partita da ex per Tiquinho Soares, che lo scorso anno con il Botafogo ha vinto Brasileirao e Copa Libertadores. Da segnalare il comune gradimento delle due squadre per il No Goal: 4 di fila per il Santos, ben 8 in 9 partite per il Botafogo, che va quindi a caccia dei primi gol in trasferta.

Partita nel complesso equilibrata secondo i bookmaker, con il Santos (2.45) leggermente favorito sul Botafogo (2.90). Si può ipotizzare uno score con due o tre reti totali, dunque il pronostico è Multigol 2-3: a 2 su Cplay e Begamestar, 1.92 su Sisal.