Brasileirao, il pronostico di Flamengo-Fortaleza

Almeno una non segna? Ecco quanto paga l'esito No Goal

Dieci giornate sono già andate in archivio e la classifica non presenta troppe fratture ad eccezione dell’ultima in fondo, lo Sport Recife, che ha collezionato fin qui soltanto 3 punti e ha un ritardo di 5 lunghezze da Juventude e Santos che gli sono davanti. In testa c’è il Palmeiras (22 punti) che è soltanto un gradino più su del Flamengo che, a sua volta, precede di 2 lunghezze Cruzeiro e Bragantino.

Domani si giocano diverse partite dell’undicesima giornata e, tra queste, proprio perché conta per il primato, spicca Flamengo-Fortaleza con la formazione di casa che sta andando abbastanza forte (è imbattuta al Maracanà con 12 reti realizzate e solo una subìta in 5 gare interne) e quella ospite che invece si trova a ridosso della zona retrocessione e, in caso di sconfitta, potrebbe andare a finire (almeno per ora) tra le ultime quattro (che sono quelle che alla fine scendono in serie B).

Il Fortaleza, complessivamente, ha realizzato 10 reti e ne ha incassate altrettante (di cui solo 2 all’attivo in trasferta e 6 al passivo) e lontano dal suo stadio non ha ancora vinto (ha collezionato 3 pareggi e 2 sconfitte).

Con queste premesse il segno 1 non sembra in discussione: vale 1.38 per Cplay, 1.36 per Sisal e 1.33 per Planetwin. Tuttavia, visti anche i precedenti (già 7 esiti No Goal in 10 partite di campionato che diventano 22 in 35 incontri disputati in tutte le competizioni dall’inizio del 2025) e l’avversario, anche il No Goal appare quanto mai probabile. Questo esito è offerto a1.75 da Sisal, a 1.65 da Planetwin e a 1.64 da Cplay.