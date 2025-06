Cruzeiro, la vittoria sul Palmeiras per sfatare un lungo tabù: il pronostico

Il campionato brasiliano sta per mandare in archivio l' 11ª giornata , sotto i riflettori finisce la sfida tra il Cruzeiro e il Palmeiras .

Cruzeiro imbattuto? Ecco quanto paga la doppia chance 1X

Il Verdão è reduce da una brutta sconfitta interna contro il Flamengo, la seconda in questo campionato dopo quella (sempre tra le mura amiche) rimediata dal Bahia.

In trasferta, però, Gustavo Gomez (ex Milan) e compagni hanno ottenuto cinque vittorie su cinque, tutte con un gol si scarto. Nota: fin qui il Palmeiras ha segnato minimo uno, massimo due gol sette volte su dieci.

Il Cruzeiro dell’ex Inter Gabriel Barbosa in casa ha ottenuto quattro successi (tra questi un 2-1 al Flamengo) e un pareggio. Un buon bottino, che permette alla Raposa di pregustare un ritorno al successo che contro il Palmeiras, in campionato, manca da ben sette anni.

Per chi crede che il Cruzeiro possa uscire imbattuto dal confronto, la doppia chance 1X paga 1.45 su Cplay, 1.47 su Sisal e 1.50 su Snai.

Quote praticamente identiche per l'Under 2,5 (sarebbe l'ottavo in campionato per il Palmeiras), a 1.48 su Cplay e Begamestar, 1.45 su GoldBet.