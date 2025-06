Pronostico Ecuador-Brasile, il debutto di Ancelotti sulla panchina della Seleçao

Quanti gol nel match? Ecco il consiglio

Non tanto per la possibilità di entrambe le squadre di prendere parte alla kermesse del prossimo anno (ci sono soltanto altre quattro partite da giocare e la classifica è tale da garantire, seppur non ancora matematicamente, un biglietto per Canada, Messico e USA 2026 sia all’una che all’altra) ma per un paio di situazioni che aggiungono pepe al match.

Innanzitutto l’esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina carioca. Una novità già di per sè assoluta ma che si è arricchita di un po’ di brividi dopo che la Fifa ha chiesto di visionare il contratto che lega il tecnico alla federazione brasiliana ipotizzando qualche presunta irregolarità.

Poi c’è la posizione dell’Ecuador secondo in classifica che, nonostante una penalizzazione di 3 punti, ha un paio di lunghezze in più rispetto ai verdeoro.

L’Ecuador, in casa, in queste qualificazioni è imbattuto (5 vittorie e 2 pareggi con 10 reti realizzate e soltanto 2 subìte) mentre il Brasile, almeno finora, in trasferta ha vinto in 2 sole occasioni a cui vanno aggiunti un pareggio e ben 4 sconfitte (con un bottino abbastanza misero di 6 reti all’attivo e ben 11 al passivo).

La gara si presenta incerta ma, con la qualificazione praticamente in tasca, nessuna delle due squadre dovrebbe aver voglia di forzare. L’Under 2,5 (visto anche all’andata, successo del Brasile per 1-0) sembra l’esito più adatto per l’occasione: quota 1.54 su Cplay e Begamestar, 1.57 su Sisal.