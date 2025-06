Pronostico Australia-Giappone, 1-1 all'andata e adesso...

Quanti gol a Perth? Ecco il consiglio

Nel gruppo C guida il Giappone (matematicamente primo per distacco) seguito dall’Australia (3 punti di vantaggio sull’Arabia Saudita) e queste due nazionali saranno di fronte per il penultimo match di questa fase.

Anche all’Australia manca poco per staccare l’ambito pass, all’andata è finita 1-1 e l’Under 2,5 potrebbe starci anche al ritorno.

Anche i bookmaker condividono questa valutazione, visto che un match con massimo due reti totali è offerto a 1.60 da Elabet, 1.57 da Sisal e 1.56 da Cplay. L'Over 2,5 invece è quotato mediamente a 2.20.