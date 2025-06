Germania-Portogallo, il pronostico della prima semifinale di Nations League

Quanti gol a Monaco? Ecco il consiglio

La prima finalista uscirà, come si diceva, dalla sfida dell’Allianz Arena tra la nazionale tedesca e quella portoghese. Nei quarti, dove, a differenza delle semifinali che si disputano in gara unica, era prevista la gara di andata e quella di ritorno.

La Germania ha fatto fuori l’Italia realizzando complessivamente 5 reti e lo stesso numero di reti (5) le ha messe a segno anche il Portogallo facendo così fuori la Danimarca. Non solo reti all’attivo ma, nei 180 minuti dei quarti, anche 4 reti al passivo per la Mannschaft e 3 per i lusitani. Tante le reti realizzate da queste due nazionali anche nella fase a gironi.

La Germania ne ha fatte contare ben 18 all’attivo (contro 4 al passivo) lasciandosi dietro Olanda, Ungheria e Bosnia Erzegovina mentre il Portogallo è arrivato a quota 13 fatte (contro 5 subìte) precedendo Croazia, Scozia e Polonia.

Attacchi pirotecnici, è vero ma anche difese solide per cui, in questo scontro diretto, chissà che non siano queste ultime ad avere la meglio. Se così dovesse essere allora potrebbe anche starci l’Under 2,5: quota 2.20 su Cplay, LeoVegas e Snai. L'Over 2,5 è pagato 1.60 da Netwin e Sisal, 1.59 da Betway.